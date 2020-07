Départ en vacances et canicule : comment gérer le long trajet en voiture ?

À l'approche des départs en vacances, Michael Fernandes est débordé. Ce garagiste révise chaque jour une trentaine de véhicules et en ce moment, il apporte une attention particulière à la climatisation. En effet, le thermomètre peut frôler les 40 °C un peu partout dans le pays. Rouler sur la route n'est donc pas évident, il faut bien s'y préparer. Quelles sont les autres vérifications à faire sur une voiture en période estivale ? Comment se préserver contre la canicule ?