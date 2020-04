Département "vert" ou "rouge" : des couleurs qui posent beaucoup de questions

La situation s'annonce compliquée lors du déconfinement prévu le 11 mai prochain pour ceux vivant entre deux départements "rouge" et "vert". Cela pourrait notamment être le cas pour Serrières (Ardèche) qui craint le carton rouge et Sablons (Isère) qui espère le drapeau vert. Pourtant, ces deux villages, séparés par un pont, vivent main dans la main depuis des siècles. Comment les travailleurs, les médecins, les associations sportives, les collèges et les lycées vont-ils y vivre le déconfinement ?