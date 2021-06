Départementales : l’identité au cœur de la campagne dans les Landes

N'allez surtout pas lui dire qu'il n'est pas Landais. Michel Florès habite et travaille pourtant à la frontière entre Le Gers et les Landes. Cependant, pour lui, il n'y a pas de débat. "Quand je vais quelque part, je dis que je suis Landais", se réjouit-il. Mais que signifie être fier comme un Landais ? Quelques kilomètres plus loin, il y a le marché de la commune de Villeneuve-de-Marsan, 2 400 habitants. "Personne ne pourra se comparer à nous", lance un commerçant. Une identité, une culture au cœur de la campagne électorale. Rendez-vous ce dimanche dans les urnes, et gare à ceux qui voudraient les supprimer, ces départements. Ici, les habitants sont très attachés à leur département. "Je suis attaché au pays où je vis", confirme l'un d'eux. L'esprit local, les paysages ainsi que les grands espaces sur lesquels reposent de solides traditions reflètent l'authenticité des Landes. La cuisine du département n'est pas en reste.