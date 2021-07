Départs en vacances : c'était comment les bouchons il y a 50 ans ?

Cela aurait pu être tellement simple de partir en vacances, mais en fait, non. "Mais pourquoi tous les autres ont-ils fait comme moi ?", voilà une question pratique qu'on s'est déjà tous posée dans les bouchons. Tous, sauf ce conducteur pragmatique. "S'il y a les embouteillages on s'arrête, s'il n'y en a pas on roule, et puis c'est tout !", explique-t-il. En revanche, les bouchons nous obligent à faire des sacrifices inimaginables. "On écoute la radio puis on discute avec ma belle-mère", raconte un automobiliste, sans enthousiasme. Et pour encadrer cette joyeuse meute de néo-vacanciers impatients, il y a heureusement la Maréchaussée. Au total, 50 000 représentants de l'autorité montent la garde sur les routes. Les gendarmes râlent et ils ont raison. Mais les vacanciers râlent aussi, sauf ceux qui aiment les bouchons. "Le départ en vacances c'est nettement le plus beau jour de l'année", s'excite un conducteur. Puis, tout le monde ira s'entasser serviette contre serviette, comme sur une autoroute devenue inerte. "Malgré cette rue effarouche vers les vacances et cette volonté implacable de ne pas en perdre une miette, soyez prudents !", a transmis Betty Durot en 1976.