Départs en vacances : l'ambiance à la Gare de Lyon

Certains usagers de la SNCF ont galéré ce 20 décembre 2019 pour venir à la Gare de Lyon. D'un côté, il y a ceux qui avaient un train et d'un autre, ceux qui ont eu moins de chance. Ces derniers ont alors dû changer leurs billets à la dernière minute pour espérer pouvoir monter à bord d'un train. D'autres ont par ailleurs anticipé pour pouvoir passer les fêtes en famille. Sur les 850 000 personnes qui ont prévu de partir ce week-end, la moitié devrait pouvoir voyager.