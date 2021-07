Départs en vacances : les aires d’autoroute dans les starting-blocks

Cette famille a quitté la Belgique très tôt ce vendredi. Elle est sur la route depuis 4h du matin. Il est temps de se détendre et de souffler un peu. Chacun en profite pour prendre un bon petit-déjeuner. Qui plus est, cela tombe bien. En ce premier jour de départ, tout est prévu sur cette aire d'autoroute. Dans les boutiques, on veille à ce qu'aucun rayon ne soit vide. Aujourd'hui, 20 fois plus de bouteilles d'eau seront vendues comparé à une journée normale. S'hydrater sur la route, oui, mais il faut également se nourrir. Du côté de la pompe à essence, la citerne est remplie tous les jours contre chaque semaine en temps normal. Une nécessité au vu du nombre de voitures déjà présentes sur le parking de cette aire de repos. Pour prévenir les risques d'accidents par ailleurs, là encore, tout est prévu. Les animateurs sont là pour rappeler les bons réflexes. Bref, le voyage n'est pas un sprint. Faire une pause, c'est aussi synonyme de vacances.