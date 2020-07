Départs en vacances : les bus retrouvent peu à peu leurs voyageurs

Compte tenu du contexte sanitaire, les Français n'ont pas pu préparer leurs vacances. Les réservations se sont faites en majeure partie à la dernière minute. Une aubaine toutefois pour les bus pour qui l'activité est à la traîne depuis la reprise. Avec des billets à très bas prix, familles, couples et étudiants improvisent de petites vacances. Bien que l'afflux de voyageurs ne soit pas aussi important, les bus ne roulent pas à vide. Un soulagement pour les sociétés de transport.