Départs en vacances : quelle affluence sur les routes, dans les gares et les aéroports ce week-end ?

Pour ce week-end, 20% des TGV sont complets et les réservations reviennent peu à peu à la normale. Ce mois de juillet, la SNCF attend neuf millions de voyageurs. Mais c'est surtout sur les routes, où la circulation s'annonce difficile, qu'il y aura du monde. Des bouchons seront même attendus samedi, notamment du côté de l'autoroute A7. Dans les aéroports, par contre, le trafic ne va pas s'améliorer pour ces week-ends de juillet à cause de la fermeture de certains terminaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.