Dépenses et épargne : le contexte sanitaire change-t-il les comportements des Français ?

Si pour certains Lillois, épargner est une mesure de sécurité pour plus tard, pour d'autres, c'est surtout pour réduire les dépenses. Le changement d'habitude lié au contexte sanitaire est l'une des causes du recul de la consommation. A cela s'ajoutent les nouvelles mesures sanitaires qui pèsent sur le moral et limitent les "achats plaisir". De l'argent qui dort durablement à la banque, c'est en effet la crainte du gouvernement, qui espère bientôt relancer l'économie.