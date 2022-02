Dépistage de l'endométriose : une première mondiale

Un simple prélèvement de salive pour diagnostiquer l'endométriose. Une révolution pour cette maladie de la paroi utérine, très fréquente et très complexe. Elle est parfois difficile à déceler avec des échographies ou des IRM. "On doit aller jusqu'à la cœlioscopie, une caméra dans le ventre, pour aller regarder s'il y a de l'endométriose", explique Dr Lea Delbos. Aujourd'hui, le diagnostic tombe après huit à dix ans d'errance médicale et des douleurs parfois insupportables. Le parcours a été long pour Anne Ménard: plus de dix ans de souffrance depuis ses premières règles. Diagnostiquée à un stade avancé, il lui a fallu passer par des fécondations in vitro pour avoir des enfants. Elle salue l'avancée majeure des tests. Élaboré par des ingénieurs en intelligence artificielle et des médecins français, le test détecte une centaine de marqueurs biologiques dans la salive. Fiable à plus de 97%, c'est une rupture technologique et médicale. Le test sera déployé sur prescription médicale. L'enjeu pour les soignants, c'est d'obtenir son remboursement. Au CHU d'Angers, il permet déjà de poursuivre la recherche sur cette maladie qui comporte bien des inconnus. TF1 | Reportage C. Bayle, I. Zabala