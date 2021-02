Dépistage du cancer du sein : l'arme de l'intelligence artificielle

Ce jeudi 4 février, c'est la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Emmanuel Macron a présenté sa stratégie nationale pour traiter la maladie. Le budget qui lui est alloué a été rehaussé de 20 %, soit 1,7 milliard d'euros. Il sera essentiellement attribué à la prévention et à la recherche. Le président s'est déplacé à l'Institut Gustave Roussy pour l'occasion. À Villejuif (Val-de-Marne), beaucoup de femmes sont suivies pour un cancer du sein. La plupart savent ce qu'elles doivent au dépistage, organisé tous les deux ans après la cinquantaine. Depuis quelques années, les médecins sont aidés par l'intelligence artificielle. Un plus quand certaines tumeurs ne se voient pas à l'œil nu. L'avenir est aussi à la médecine prédictive. C'est la capacité pour un algorithme d'anticiper le cancer à partir de l'examen des tissus mammaires et de l'âge de la patiente. Un niveau de risque est fixé par la machine. Selon le Dr Corinne Balleyguier, l'enjeu est très important, car "environ 25 % des cancers du sein sont des cancers d'intervalles".