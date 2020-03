Dépistage du Covid-19 : attention aux arnaques !

Après les masques et les gels hydroalcooliques hors de prix, une nouvelle forme d'arnaque vient d'émerger sur Internet. La répression des fraudes alerte désormais sur de faux tests proposés en ligne, avec l'assurance de résultats en quelques minutes. Un fait impossible puisque dans notre pays, le dépistage doit se faire dans des conditions très précises. Les internautes peuvent reporter les annonces abusives sur la plateforme SignalConso, mise en ligne par le gouvernement.