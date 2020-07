Dépistage massif à Montargis après la découverte d'un foyer de contamination

Une vaste campagne de dépistage a été lancée depuis samedi à Montargis. En ce troisième jour, la file ne désemplit pas, et à ce rythme, 1 300 habitants auront fait le test ce lundi soir. L'épidémie de coronavirus aurait été relancée par une réunion entre deux familles dans un village voisin. En une semaine, 48 personnes ont été contaminées sur trois communes. À Montargis, les habitants se sont résignés à vivre avec la maladie sans oublier les gestes barrières.