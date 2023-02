Déplacement surprise de Joe Biden à Kiev

Dans ce convoi, filant à toute allure devant les habitants de Kiev, le président américain Joe Biden. Visite surprise ce lundi pour une poignée de main et une accolade historique. Alors qu'il était attendu en Pologne, il a finalement décidé de venir en train pour rencontrer son homologue Volodymyr Zelensky. Joe Biden s'est offert une promenade dans les rues de la capitale au son des sirènes d'alerte aérienne qui ont été déclenchées pour l'occasion par les autorités ukrainiennes. Cela fait bientôt un an que le conflit a débuté et le président américain n'est pas venu les mains vides. Il promet 500 millions de dollars d'aide supplémentaire. "J’annoncerai une nouvelle livraison d’équipement essentiel, notamment des munitions d’artillerie, des systèmes d’antichars et des radars de surveillance aérienne afin de protéger le peuple ukrainien des bombardements aériens", a-t-il déclaré. Ce dernier a également annoncé vouloir relancer de nouvelles sanctions contre la Russie avant de s'envoler en Pologne pour y rencontrer ses alliés en Europe de l'Est. TF1 | Reportage B. Guénais, T. Gippet