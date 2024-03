Dépôt d’ordures sauvage : qui est responsable ? Le 13H à vos côtés

Bruno vit dans une copropriété. Il descend ses poubelles dans le local prévu à cet effet. Ensuite, c’est une société qui se charge de sortir les containers les jours de collecte. Mais le tout formant un bazar, la police municipale a verbalisé Bruno à cause d’un carton portant son adresse. Le dépôt sauvage d’ordures étant un fléau dans de nombreuses communes, les maires tentent de dissuader les contrevenants, même si parfois, c’est un peu expéditif. L’infraction reprochée à Bruno est appelée "abandon de déchets". Elle est punie d’une amende de 135 euros, payable dans les 45 jours, et qui passe à 375 euros par la suite. Une autre infraction à laquelle on doit être vigilant, c’est le non-respect des règles de collecte : 35 euros dans les 45 jours et 75 euros au-delà. Dans un premier temps, Bruno doit contacter le syndic de l’immeuble. C’est la société qui s’occupe des bacs de collecte, et non pas lui. Cela tient donc de la responsabilité du syndic. Après, la contestation se fait comme tout autre PV : en ligne ou par courrier pour une requête en exonération. Pour une amende majorée, il faut écrire au ministère public du tribunal de police. Et si toujours bloqué, écrire au Défenseur des droits. T. Coiffier