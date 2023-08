Dépôt d'ordures sauvage : retour à l'envoyeur

Des cartons, des encombrants en tous genre, déposés par négligence. C'est une source d'exaspération pour le maire de Villedieu-sur-Indre : "Pour nous, ça a été la goutte d'eau. On s'est dit il y en a marre et qu'il fallait faire une opération coup de poing". Ils ont décidé d'appliquer le principe du retour à l'envoyeur. Les services municipaux ont redéposé tous les déchets aux domiciles des contrevenants présumés. Une décision symbolique, relatée par le maire sur les réseaux sociaux. À Villedieu-sur-Indre, le coup d'éclat fait réagir les 2 600 habitants. Les dépôts sauvages, la gestion des poubelles, s'invitent donc dans les discussions du moment : "Il serait temps que les gens comprennent que la terre, ce n'est pas une poubelle" ; "Ça prend dix minutes de son temps d'aller à la déchetterie. Si tout le monde fait ça, on a une France dépotoir". Le maire aurait pu infliger une amende aux contrevenants. Il espère susciter une prise de conscience collective. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Shély