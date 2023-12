Dêpôt sauvage de déchets : une filière jugée

Une montagne d'ordures est là depuis quatre ans. Des déchets ménagers, industriels, ils ont tous été déversés là par la même entreprise. Ce trafic était très organisé. L'impressionnante décharge sauvage est à moins de 100 mètres de la maison de Jessica. Il s'agit d'un trafic international. En tout, 10 000 tonnes de déchets seraient passés de la Belgique à l'Hexagone. Les grands moyens étaient employés. Ces camions ont déversé leurs chargements dans plus d'une dizaine de communes. À Rédange (Moselle), la décharge sauvage pourrit et inquiète. Des eaux souillées ruissellent jusqu'à l'étang. Dix personnes sont poursuivies par la justice pour trafic d'ordure. Leurs procès commencent ce lundi, mais les habitants ne sont pas optimistes. Dans les zones frontalières, les trafics de déchets sont nombreux, car chez nos voisins, le traitement des ordures est souvent plus coûteux. À chaque fois, la question est la même. Qui va payer pour la dépollution de cette décharge sauvage ? TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse