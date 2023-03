Dépôts bloqués : quelles conséquences à la pompe ?

Ils ont démarré à trois heures ce matin. Rapidement, plusieurs dizaines de camions se retrouvent bloqués devant le dépôt pétrolier. Impossible de charger du carburant. Plusieurs corps de métier se sont mobilisés contre une réforme qu’ils jugent incompatible avec leurs conditions de travail. Ici, environ 200 camions viennent chaque jour s’approvisionner pour livrer les stations de grande distribution. "On mobilise les gens pour empêcher les autres de travailler, donc on ne peut pas tourner. Malheureusement, on ne pourra pas ravitailler les stations", rapporte ce chauffeur routier. Dans les stations essence, certains automobilistes s’inquiètent et préfèrent faire le plein en prévision. Pour ce retraité, il ne manque qu’un quart de plein, mais il est venu remplir son réservoir pour se rassurer. "Vaut mieux prévenir que guérir", confie-t-il. Les conducteurs se montrent tout de même solidaires du mouvement. Le blocage a finalement été levé en fin de matinée. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux