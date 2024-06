Dépôts de candidatures : rush dans les préfectures

Course contre la montre pour Hadrien Clouet, candidat du Nouveau Front populaire. À quelques heures de la fin des dépôts de candidatures, il s'empresse d'apporter son dossier en préfecture. Après l'annonce surprise de la dissolution, les candidats n'ont eu qu'une semaine pour s'organiser. Une épreuve pour ceux qui se présentent pour la première fois. À Bordeaux (Gironde), Fabrice Moretti, candidat du MoDem s'est organisé ce dimanche matin. Au pas de course, tous espèrent récupérer la précieuse validation. À Lyon (Rhône), comme partout dans l'Hexagone, les préfectures sont restées ouvertes pour accueillir les dernières candidatures. A Nanterre (Hauts-de-Seine), un candidat regrette des élections précipitées. Dans cette dernière ligne droite, nouveau rebondissement à gauche. Après avoir été investi par la France Insoumise, Adrien Quatennens, lui, renonce finalement à se représenter. Il reste désormais aux candidats moins de cinq heures pour déposer leurs dossiers avant une campagne express. TF1 | Reportage T. Petit, T. Vartanian, C. Gerbelot