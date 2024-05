Dépôts sauvages : le maire publie les images de vidéosurveillance

Un matelas, des planches de parquet, ce dépôt sauvage a été filmé par les caméras de surveillance de la commune de Libourne (Gironde). Il a ensuite été publié sur les réseaux sociaux par la mairie. Une nouvelle méthode pour afficher les contrevenants et le montant de leur amende qui peut aller jusqu'à 1 500 euros. Les habitants que nous avons rencontrés approuvent la démarche. Mais cette technique est-elle efficace ? Il suffit de circuler dans les rues de Libourne pour constater que les dépôts sauvages sont toujours bien là. Ici, on a une tondeuse et un tronc d'arbre un peu plus loin. Il suffit d'attendre quelques minutes pour filmer des habitants en plein infraction. Plusieurs dizaines de flagrants délits ont déjà été filmés par la mairie, mais la publication des images est encadrée par la loi. D'autres maires tentent de s'attaquer à ces dépôts illégaux de manière originale. En Normandie, la commune de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) a décidé de mettre ces déchets en avant en les signalant comme une vraie scène de crime. TF1 | Reportage A Vieira, R. Dybiec