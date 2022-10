Dépôts sauvages, une brigade des flagrants délits

Un policier est en train d'enquêter, une poubelle a été abandonnée sur le trottoir. Les indices vont mener à son propriétaire. Les courriers viennent d'un cabinet médical, mais personne ne répond ce vendredi matin. A la clé, un rappel à la loi ou une amende de 135 euros minimum s'il y a récidive. Cette brigade spécialisée patrouille et travaille en collaboration avec les services de propreté de la ville. Avant l'arrivée des policiers, les sacs surpris ont été sécurisés pour que les preuves puissent être utilisées. Malgré les recherches, certains dépôts ne peuvent pas être identifiés. Mais au centre de surveillance, d'autres policiers observent les images des caméras partout dans la ville et peuvent aiguiller leurs collègues sur le terrain. Les caméras permettent aussi de retrouver les auteurs de dépôts sauvages. Dans ce cas, l'amende peut aller jusqu'à 1 500 euros. Depuis le début de l'année, 87 personnes ont été verbalisées grâce aux caméras de vidéosurveillance. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard