Depuis toujours sur son 31 : plongée dans les archives des tenues

Deux soirs par an, les soirs de réveillon, les femmes les plus raisonnables se sentent prises du désir d'être pour une fois extravagantes. C'est une plongée dans une autre époque. Les années 50 se terminent et sur l'antenne de la RTF, on veut à tout prix aider les femmes à s'habiller à l'aube du 1er janvier. Alors à l'époque, si vous n'êtes pas férus de couture, s'habiller pour le réveillon peut sembler un peu technique. C'est la culture du détail et l'obsession de la perfection. Puis viennent les années 70 et avec elles, des couleurs ainsi que des longueurs. D'ailleurs, pour le très grand soir, les robes très longues sont de sortie, mais les robes courtes sont aussi très belles. Pour nos amis masculins, porteront-ils les habits de pingouin ? Avant, les hommes envisageaient de porter des tenues pas trop habillées : la mode un peu disco, les bottes pointues, le pantalon de cuir noir, un chapeau, etc. Et vous ? Comment seriez-vous habillé ?