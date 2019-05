Déremboursement de l'homéopathie : l'avis définitif de la Haute autorité de santé attendu en juin

Les médicaments homéopathiques sont remboursés par la Sécurité sociale, à hauteur de 30%. Ces petites granules sont utilisées par des millions de Français. Certains sont convaincus de leur efficacité, mais d'autres non. La Haute autorité de santé prévoit ainsi leur déremboursement. Elle émettra son avis définitif sur le sujet en juin 2019. La décision finale, quant à elle, appartient à la ministre de la Santé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/05/2019 présenté par Jacques Legros. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.