La France dit adieu à Jane Birkin, son Anglaise préférée

Des stars et de nombreux anonymes sont venus dire adieu lundi à Jane Birkin, "ex-fan des sixties" comme elle le chantait, lors d'émouvantes obsèques en l'église Saint-Roch à Paris. La cérémonie a eu lieu en présence de ses filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon qui, fait rare, ont porté le cercueil de leur mère en entrant dans l'église. De nombreuses célébrités étaient également présentes: Etienne Daho, Carole Bouquet, Catherine Deneuve, Yvan Attal, Chiara Mastroianni ou Isabelle Huppert, accueillis par le manager de l'artiste. Brigitte Macron et la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, ont également pris place dans l'église, dont le parvis était couvert de fleurs, témoignant de l'émoi national suscité par la disparition de la chanteuse et actrice, dimanche dernier à 76 ans. "Je vois déjà le vide qu'elle nous laisse. C'est ma maman, notre maman. votre maman", a lu Charlotte Gainsbourg, très émue, arrachant des larmes aux anonymes, plus de 1500 rassemblés à proximité de l'église devant un grand écran. L'accès à l'église était réservé à l'entourage.