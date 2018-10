Le dernier album de Johnny, "un vrai travail d'amour"

Un an et demi après l'enregistrement du dernier album de Johnny Hallyday, "Mon pays c'est l'amour", celui-ci est enfin dans les bacs. Cet album, il l'a voulu rock'n'roll et s'est appliqué lors des enregistrements, comme toujours. Malgré sa maladie, la voix emblématique de la star du rock français est toujours aussi puissante et émouvante. "Une espèce de voix d'espoir pour tous les gens", comme le dit son ami Pierre Billon. Pour lui, ce disque porte bien son nom puisque celui-ci a été "un vrai travail d'amour" entre Johnny, Laeticia et ses autres collaborateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.