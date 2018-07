Le dernier commerce de Novy-Chevrières toujours sur les rails

Il y a un an, le restaurant "Le Bon Accueil" de Novy-Chevrières a fait faillite. Une situation qui a chagriné les anciens propriétaires à la retraite. Afin de sauver ce dernier commerce de la ville, Guy et Jeanine Vérité ont décidé de reprendre leur ancien restaurant et le remettre sur les rails. A plus de 70 ans, le vieux couple a réussi à redonner vie à leur ancien travail et faire plaisir à leur clientèle. Leur objectif étant d'assurer une qualité de service dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour les habitants de Novy-Chevrières. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.