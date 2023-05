Dernier grand baroud d'honneur pour les syndicats ce 1er mai ?

Les syndicats veulent faire de ce 1er mai un grand baroud d'honneur, peut-être le dernier. "Moi, je ne pense absolument pas que ce 1er mai soit un bouquet final et qu'après on passera tous à autre chose. Mais, ce qu'ils veulent dire, c'est que ça va être une mobilisation inédite et ils ont raison, car c'est une grande fête populaire qui s'annonce, une immense démonstration de solidarité. On dit parfois que la société française manque de cohésion et que les Français ne s'engagent plus assez. Vous allez voir que toute la journée, on va faire la démonstration inverse, et c'est quand même une très bonne chose", a déclaré Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les-Verts. Est-il temps de passer à autre chose puisque la réforme des retraites a été promulguée, et revenir à la table des négociations comme prévoient de le faire les syndicats ? "Je pense que la population française, les syndicats et les partis politiques ne passeront pas à autre chose pour la simple et bonne raison qu'on veut nous prendre nos deux plus belles années de retraite, les premières, pour leur substituer les deux pires années de travail et les dernières, avec les personnes qui vont mourir avant l'âge de leur retraite", poursuit-elle. Dans le JDD, Marine Tondelier s'est dite prête pour une candidature unique de la Gauche pour la présidentielle. "Les Verts, depuis des décennies que nous existons, ont toujours porté un projet d'Europe forte et fédérale", a-t-elle affirmé.