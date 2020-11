Dernier jour de campagne en Floride, Etat qui a toujours voté pour le président finalement élu

Aux Etats-Unis, 240 millions d'électeurs ont commencé à voter et 60 millions l'ont déjà fait par correspondance. En Floride, les Trumpistes et les soutiens de Joe Biden sont plus que jamais dans un dialogue de sourds. Les deux camps promettent de se battre jusqu'au bout pour remporter cet Etat qui a toujours couronné les présidents depuis 25 ans. Pour cela, l'affrontement n'a même pas lieu à l'entrée d'un meeting, mais sur un parking de supermarché devenu un cirque électoral. Cette année, les élections présidentielles américaines sont, en effet, différentes. Les électeurs sont surexcités. Une ambiance électrique qu'on retrouve devant chaque bureau de vote. Ce dernier par contre, reste très calme. Pour cause, des responsables veillent à ce que la distance entre l'endroit du vote et celui pour militer soit de 45 mètres au minimum. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/11/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.