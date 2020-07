Dernier jour de classe pour les écoliers

L'année scolaire 2019/2020 se termine ce vendredi. Les petits, comme les grands, ont hâte de partir en vacances. Mais avant, il faut patienter encore un peu. À l'école Jeanne d'Arc, à La Madeleine (Nord), les élèves de la maternelle rêvent déjà de piscine, tandis que ceux en CM2 semblent plus studieux. Dans la cour, on entend les derniers éclats de rire entre copains et on assiste à l'au revoir émouvant de madame Delporte qui part en retraite après 21 ans de carrière dans cette école.