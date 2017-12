Dernier jour de préparatifs pour les candidates au titre de Miss France 2018

Les 30 candidates au titre de Miss France 2018 se préparent pour l'élection de ce samedi 16 décembre 2017. Cette année, la cérémonie mettra l'accent sur les droits des femmes et un hommage à Johnny Hallyday. Les miss visiteront toutes les fêtes françaises et internationales et mettront en valeur leurs régions à travers un concours de costumes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.