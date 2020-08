Dernier jour des soldes : quel bilan ?

Ce mardi se termine les jours des soldes. A Blois (Loir-et-Cher), on profite des dernières démarques. Il y a les mamans qui offrent de nouvelles paires de chaussures aux enfants avant la rentrée, puis il y a ceux qui se font plaisir avec les économies des deux derniers mois. Si l'ambiance est plus calme que l'année précédente, les affaires ne vont pas moins bien pour autant. Les commerçants ont réussi à écouler une grande partie de leurs marchandises.