Dernier jour pour faire sa déclaration de revenus : les centres d'appels pris d'assaut

La date limite pour faire la déclaration de revenus en ligne est fixée ce jeudi à minuit pour les derniers départements, de la Meuse jusqu'à Mayotte. Or, avec la situation sanitaire, les centres d'impôts ne reçoivent les contribuables que sur rendez-vous. Ainsi, les plateformes d'appels sont complètement débordées. C'est le cas à Lille où l'on attend plus de 100 000 appels des retardataires. Pour cause, cette année, il y a de multiples raisons de s'y perdre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.