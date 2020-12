Dernier JT de 13H de Jean-Pierre Pernaut : "J'ai toujours été une fan absolue", Mathilde Seigner

Mathilde Seigner s'adresse à Jean-Pierre Pernaut. "C'est le seul journal qui me fait du bien", a-t-elle affirmé. "C'est le seul journal que je trouve 'terroir'", explique la comédienne. D'après elle, "les actualités relatées parlent de la France profonde". D'ailleurs, l'opération solidaire "SOS villages" pour sauver les commerces, les médecins et le monde rural lui parait absolument épatante. Dans le contexte actuel des informations, le JT de 13H est le seul qui a des aérations selon Mathilde Seigner. "Certes, il y a des informations au début, mais après, on retrouve les séries comme "Les Automnes du 13H" et les artisans. Ça fait du bien car Jean-Pierre Pernaut ne parle pas uniquement du Covid. J'ai toujours été fan une absolue du journal, et il le sait d'ailleurs", confie l'artiste.