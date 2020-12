Dernier JT de 13H de Jean-Pierre Pernaut : "On est tous avec toi", Jacques Rieg Boivin

Noël à Strasbourg et le JT de 13H est une histoire qui dure depuis plusieurs années. "Jean-Pierre et Noël, c'est une grande aventure. C'est une histoire qu'on vit depuis 30 ans", a affirmé Jacques Rieg Boivin. Le doyen des correspondants a ajouté que "si aujourd'hui, il y a des marchés un peu partout dans l'Hexagone, c'est en partie grâce à Jean-Pierre". En effet, "il a relayé et a donné de l'importance à cette fête qui n'était pas traitée de la même façon auparavant". "On a fait des centaines de sujets sur Noël et sur l'Avent", se remémore Jacques Rieg Boivin. "Noël et le retentissement du marché de Strasbourg te doivent beaucoup", confie-t-il. Le correspondant en profite pour évoquer Laurence Claudepierre, Eric Schings, Philippe Vogel, le bureau de Metz ainsi que celui de Dijon. "On t'embrasse tous, on est tous avec toi", a-t-il dit pour conclure.