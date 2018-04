La dernière tournée d'adieux à la scène de La Madeleine Proust

Depuis plus de 30 ans, Laurence Sémonin sillonne la France avec son célèbre personnage de La Madeleine Proust, une veuve paysanne très attachée à son terroir. Actuellement en tournée, c'est le même rituel chaque soir pour Lola. Elle enfile sa perruque et se transforme en Madeleine Proust. Depuis quelques années, Laurence Sémonin publie des livres qui racontent son personnage. Et comme l'écriture a pris le pas, l'humoriste a décidé de quitter la scène. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.