Dernières heures avant la foule

Ce jeudi matin encore, facile de trouver une place pour sa serviette, avant la venue de vacanciers plus nombreux dès vendredi. "C'est vrai qu'on est tranquille là, on profite un petit peu avant que tout le rush d'estivants arrive" ; "On a toujours de la place, on n'est pas les uns sur les autres", lancent des passants. Des vacanciers originaires de région parisienne ont élaboré leur planning en prévision de l'affluence du 14 juillet : "On est venu en profiter avant le gros arrivage". Un peu plus loin, certains savourent leurs verres en terrasse, loin des foules. Cette famille de Haute-Loire a une résidence secondaire ici, et apprécie ces derniers moments plus calmes. Les commerçants sont prêts pour aborder cette période la plus chargée de l'année. "C'est un très gros week-end. C'est le démarrage pour nous de la grosse partie de la saison", explique Janice Marc, responsable du Petit Bazar au Cap d'Agde (Hérault). Une montée en puissance de cette station balnéaire, qui va durer ensuite jusqu'à la semaine du 15 août. TF1 | Reportage A. Erhel, M. Scarzello