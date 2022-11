Dernières heures dans l'intimité des Bleus

Le jour d’un premier match de Coupe du Monde, aucune raison de changer le petit rituel, même si ça prend du temps de saluer les 24 autres coéquipiers et le staff. Ce mardi matin, c’était séance vidéo sur le jeu de l’Australie à l’hôtel. Le dernier entraînement s’est effectué lundi, très appliqués et très souriants aussi. Selon Didier Deschamps, "ce match n’est pas décisif, mais il est très important". Ils sont au Qatar depuis six jours et depuis leur arrivée, les joueurs alternent entre les séances de musculation, les longs moments avec les kinés et le repos. Le chef cuisinier officiel des Bleus est le même depuis 2017, et là encore, les joueurs ont leurs petites habitudes. Il ne reste plus que dix champions du monde de 2018 dans ce groupe, l’équipe manque de repère avant ce France-Australie. Mais les cadres, eux au moins, semblent plutôt sereins. TF1 | Reportage Y. Hovine, S. Desfarges