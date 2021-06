Dernières nouvelles des Bleus avant le début de l'Euro

Ça y est, l'Euro commence ce vendredi soir à Rome, après un an d'attente. L'ambiance monte déjà dans la capitale italienne. Dans la matinée, il y avait la fanfare sur la Piazza del Popolo. Les supporteurs italiens ont pu se regrouper sur cette fan zone. C'est la fête pour ces derniers, qui ont été privés de Coupe du monde en Russie. Ils seront 16 000 dans le stade Olympique de Rome ce soir. On va vivre un Euro inédit cette année. Pour son soixantième anniversaire, en effet, il a été organisé dans onze pays, onze villes et onze stades. Les Bleus vont commencer à Munich, puis à Budapest pour affronter la Hongrie et le Portugal. Mais pour le moment, ils sont dans leur camp de base à Clairefontaine. Globalement, tout le monde va bien. L'équipe est en pleine forme et a le sourire. Il y a vraiment un super état d'esprit. Leur grand départ pour Munich est prévu ce lundi. Pour cet Euro, l'Hexagone est le grand favori, même devant l'Angleterre qui aura l'avantage de jouer tous ses matchs à domicile.