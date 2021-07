Derniers cours de natation avant le départ en vacances

Tout commence par un grand plongeon, quelques longueurs, puis la joie d'être dans l'eau pour un cours de dernière minute. Dans la piscine, une vingtaine d'enfants qui doivent d'abord être rassurés et prendre confiance, grâce à une planche. Nager le crawl ou la brasse, c'est un vrai bonheur pour Elan. Le jeune garçon a lui-même convaincu ses parents de prendre ces quelques leçons. Un apprentissage ludique, mais indispensable pour tous ces petits nageurs. "Avec le confinement on a raté plein de cours, du coup c'est bien de récupérer surtout qu'après on va à la plage et comme ça on est sûr de ne pas se noyer", explique l'un d'eux. Une heure quotidienne de natation et un résultat immédiat, c'est un stress en moins pour toute la famille avant de partir en vacances. "C'est extrêmement important de savoir nager. Moi je l'ai pas fait et à l'âge que j'ai, j'ai encore peur de l'eau", confie une mère de famille. Avant les baignades à la plage, les enfants s'offrent un dernier moment de détente dans la piscine, pour se sentir comme un poisson dans l'eau.