Derniers jours avant l'arrivée des vacanciers

C'est l'effervescence dans ce camping : taillage des haies et derniers préparatifs. Tous les bungalows seront complets ce week-end, comme pour les deux mois à venir. Avant l'arrivée des campeurs, les gérants s'activent aussi à la piscine. Face au manque de bras dans le secteur, ils compensent eux-mêmes le sous-effectif. Parmi les postes à pourvoir figure celui de maître-nageur, de cuisinier ou encore d'infirmier. L'explosion des charges en énergie et en matière première constitue un autre casse-tête cette année. Le camping n'a pas souhaité le répercuter sur les vacanciers. Les tarifs se maintiennent autour de 700 euros en moyenne la semaine. Vincent et sa famille sont les premiers arrivés sur le site. Ils ont le camping rien que pour eux pour l'instant. "On profite énormément du cadre. Avec le parc d'attraction qui est à côté, franchement, c'est top pour les enfants", lance le père de famille. La Bretagne devrait faire le plein tout l'été. Les Gîtes de France évoquent une forte affluence pour juillet et août. TF1 | Reportage P. Géli, A. Janssens