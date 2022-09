Derniers plaisirs d'été avant l'automne

Comme si l'été n'avait pas dit son dernier mot. Ce vendredi matin, il fait 27 °C sur le port de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône). Les sandales sont toujours de rigueur, tout comme l'envie de profiter jusqu'au dernier moment. "Nous, on part à Dunkerque demain. Donc, on en profite bien" ; "Ça fait du bien pour soi-même", confie des passants. Et ce ne sont pas les Carryens, Simone et Gérard, 64 ans de mariage au compteur, qui nous diront le contraire. "Ça fait plus de 30 ans qu'on est à Carry" ; "il y en a qui paye pour venir", témoigne le couple. Un peu plus loin, nous croisons Michelle, une autre habitante de la commune. "Je vais à plage. C'est peut-être le dernier jour, parce qu'on nous annonce un très gros mistral. Donc, j'en profite pour prendre un courant d'air avec mes copines", lance-t-elle. Arrivées place Fernandel, les copines sont là, comme la doyenne, une habituée de 91 ans. La baignade est particulièrement agréable ce matin, dans une eau à 24 °C. TF1 | Reportage L. Huré, P. Fontalba