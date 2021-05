Derniers préparatifs avant la réouverture dans les parcs animaliers

Aucun doute, les humains leur ont manqué. Après sept mois de fermeture, les soigneurs du Safari de Peaugres (Ardèche) ont un tête-à-tête avec les animaux. Mais à six jours de la réouverture, des tâches plus prosaïques attendent Chloé Capron, soigneuse animalière. Durant ces sept mois, elle a été témoin d'heureux événements. Mais dans ce parc, hors de question d'approcher les animaux. Il faudra donc contrôler les élans maternels à la vision d'un ourson né cet hiver. D'autres se laissent au contraire volontiers observer et reçoivent avec curiosité les visiteurs. C'est également le moment d'élaguer les lianes. Celles-ci donnent l'impression aux visiteurs d'être dans la jungle. Tout doit en effet être impeccable pour accueillir les 300 000 visiteurs que ce safari attire chaque année. Le confinement a même permis à la directrice de concrétiser un projet de cabane en immersion au milieu des loups et des ours. Le safari rouvrira ses portes le mercredi 19 mai. Les animaux vous accueilleront chaleureusement.