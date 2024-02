Derniers préparatifs dans la plus grande ferme de France

Après trois heures de route depuis sa ferme normande, l'égérie se dégourdit les jambes. Oreillette prend ses quartiers, avant la foule des visiteurs. Il reste moins de 24 heures avant l'ouverture d'une soixantième édition pas comme les autres. Un éleveur a fait 15 heures de trajet depuis l'aube, il hésitait à venir. La mobilisation des agriculteurs est dans toutes les têtes, y compris dans le hall des producteurs. Un fabricant de sablés en profitera d'autant plus pour parler de son métier, et de l'Origine France de ses ingrédients. Derniers travaux, livraison de foin, pendant que certains se la coulent douce, les animaux et les éleveurs s'installent. Petit à petit, les spécialités des régions remplissent les étals, jusqu'à en déborder. Pour tous les exposants, même dans ce contexte, le Salon de l'agriculture est une fête. TF1 | Reportage E. Payro, L. Lassalle, A. Ponsar