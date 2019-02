Derniers préparatifs avant le lancement du Carnaval d'Albi

A Albi, plusieurs personnes s'affairent aux derniers préparatifs avant le coup d'envoi du grand carnaval qui aura lieu ce samedi 23 février 2019. Des chars mesurant plus de sept mètres défileront pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs familles. Pour 2019, le Carnaval d'Albi met les îles à l'honneur dont l'île Maurice qui sera représentée par un Dodo géant ou encore l'île du Grand Nord. Malgré un stress apparent chez les carnavaliers, tout est fin prêt pour la fête populaire dont les origines remontent au Moyen-Âge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.