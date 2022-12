Derniers travaux avant l'hiver

"En décembre, fais du bois et endors-toi". L'hiver approche, c'est le moment des toutes dernières récoltes des légumes racines. C'est aussi le moment d'étaler le composte accumulé toute l'année. Le potager mis en sommeil, Thierry Gabet dessine alors les plans de la saison prochaine. "On ne met jamais les légumes à la même place d'une année sur l'autre", explique-t-il. À bon jardinier, bons outils ! "C'est le moment de changer les manches qui sont affaiblis", selon Thierry. On brosse les derniers restes de terre. "En décembre, on pense à nos amis les oiseaux en leur fabriquant des cabanes ou des mangeoires", confie Sandrine Duport. La mangeoire va permettre aux oiseaux de rester tout l'hiver au jardin. "Il participe à la biodiversité", rapporte la jardinière. Il ne reste plus qu'à prendre un repos bien mérité. "On va se mettre devant la cheminée. On va attendre tranquillement que les deux mois se passent, et puis on va rattaquer une saison extraordinaire", raconte le jardinier. TF1 | Reportage T. Lagoutte, R. Cann