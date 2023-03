Derrière le comptoir tous les jours depuis 53 ans

Qu'importe le jour de la semaine, qu'importe la saison, ici, tous les chemins mènent à Maryse et à Jean-Louis Bouche. Inséparables, ils entament leur 53ème année de commerçants. Sept jours sur sept, de 8 heures à 19 heures, ils sont là pour leurs clients. Derrière son comptoir, Maryse accueille inlassablement les habitants et les touristes de passage. Quand la sonnerie retentit, c'est Jean-Louis, 78 ans, qui se retrouve dans son épicerie en quelques pas. Ici, pour lui, c'est bien plus qu'un commerce. Il connaît les habitudes de chacun, toujours prêt à offrir son temps et sa bienveillance. À midi, c'est le restaurant qui s'ouvre avec une vingtaine de couverts chaque jour, et encore et toujours Maryse au service. Pendant ce temps, pas question pour Jean-Louis de faire la sieste. L'épicier a conservé l'habitude des tournées. Une fois par semaine, il effectue une trentaine de kilomètres pour livrer des courses aux personnes isolées. Tant qu'ils auront la santé, ce couple dévoué et passionné compte bien poursuivre son histoire. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive