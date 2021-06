Derrière les portes de l'école internationale de Boulangerie dans les Alpes-de-Haute-Provence

Pendant toute la matinée à l'école internationale de la boulangerie, ça pétrit, ça enfourne, ça cuit. Et même si la baguette n'est pas parfaite, il y a du progrès. Tous ces apprentis ont entre 30 et 50 ans et sont en pleine reconversion professionnelle. Romain, par exemple, travaillait dans la communication. Retour à l'école donc pour quinze semaines intensives de formation. Contrôler la température de la pâte, la faire lever, façonner le pain… pour apprendre les subtilités du métier, ils peuvent compter sur les conseils de quatre formateurs. "Les premières semaines sont certes difficiles, mais après, on leur donne toutes les clés en main pour qu'ils progressent", confie l'un d'entre eux. Cette école forme une quarantaine d'élèves par an avec une spécialité : la panification au levain. Celle-ci est imaginée par Thomas Teffri-Chambelland, un ancien prof de biologie. Ici, l'objectif est d'être capable d'ouvrir sa propre boulangerie mais aussi d'apprendre à développer une entreprise et à la gérer. Mais avant de se lancer, il faut obtenir son diplôme.