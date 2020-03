Des actions de solidarité pour pallier les problèmes de diffusion de masques

Les soignants qui sont chaque jour en contact des personnes contaminées s'inquiètent du manque de masques de protection. Face à la situation, les autorités régionales en Nouvelle-Aquitaine ont décidé de distribuer deux millions de pièces aux professionnels de la santé. Ceux-ci étaient stockés depuis dix ans durant l'épidémie de grippe H1N1. Le CHU de Limoges a alors bénéficié de 30 000 masques pour protéger les personnels les plus exposés au coronavirus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.