Des adolescents sauvent un couple d'octogénaires des flammes de leur maison à Villegats

A Villegats (Charente), un groupe d'adolescents fêtait un anniversaire à quelques mètres d'une maison quand l'incendie s'est déclaré au milieu de la nuit. Après avoir appelé les pompiers, les jeunes ont pris leur courage à deux mains et sont entrés dans la maison en proie aux flammes pour sauver Nicole et Pierre Boutin. Ces derniers sont fiers et reconnaissants envers leurs anges gardiens.