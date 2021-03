Des affiches anti-Parisiens placardées au Pays basque

Ces derniers jours, de nouveaux arrivants ont fait leur apparition dans le village d'Urrugne. Et on y voit presque toutes les immatriculations. Selon Alexandra et Eric Germain, buralistes, "tous ceux qui peuvent éviter d'être confinés et d'avoir des restrictions viennent ici, parce qu'ils savent qu'au Pays Basque, on n'est pas très touché". Les visiteurs semblent en effet avoir afflué depuis le reconfinement de certains départements et les réactions hostiles ne se sont pas fait attendre. Des messages visant les Parisiens sont apparus dans le village : "Parisiens, rentrez chez vous, vous êtes le virus du Pays Basque". Les affiches ont été rapidement retirées par la mairie, mais certains habitants les soutiennent. Ils craignent une augmentation des contaminations dans un département encore épargné par la troisième vague. Pourtant, ces inscriptions sont loin de faire l'unanimité chez les habitants. Le taux d'incidence continue de monter dans les Pyrénées-Atlantiques, mais cela reste l'un des plus bas de l'Hexagone.